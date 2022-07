C’est en effet à cette date que l’un des trois associés s’est fait arrêter par la police pour excès de vitesse. C’est là que l’on a retrouvé sur le conducteur 632 €, 3600€ dans son portefeuille et de la drogue.

En aveux, le trio, au centre des activités dans ce dossier, a une manière de procéder bien spécifique. Celui que l’on présente comme le dirigeant (mais que l’on préfère appeler "associé") donne la drogue à ses pairs le lundi et fournit les enveloppes en fin de semaine, selon les ventes opérées: 5 € pour un pacson de cannabis, 10 € pour la cocaïne. Chacun travaille une semaine en tournante. En satellite, on retrouve l’étudiante (ex-copine d’un des prévenus) et son frère. Elle ne consommait pas mais accompagnait son petit ami lors des livraisons. Elle tenait aussi une forme de comptabilité. Son frère, quant à lui, consommait plus qu’il ne vendait. Il est redevenu " simple client ." Le trio reconnait sans peine cette façon de " gérer les affaires" qui, selon, le parquet, aurait permis au total de dégager 480000 € de bénéfices, à ventiler à raison de 40% pour le chef et 30% pour les deux associés.

Jusqu’à 8 ans

Le réseau gratuit qui permet d’envoyer des messages éphémères n’a pas permis de dévoiler toutes les cartes. Néanmoins, le téléphone de service a fait le job. Et de l’avis du ministère public, on en serait à un peu moins de 300 clients. Les peines requises sont donc lourdes: huit, sept et six ans pour le trio de tête. Trois ans et deux ans avec sursis probatoire pour la sœur et le frère. À cela s’ajoutent la confiscation des véhicules, des GSM et de l’actif illégal.

Un élément peu courant a été évoqué par MeCédric Bernes, conseil de la jeune étudiante: "la contrainte irrésistible" . De fait, lorsque sa cliente fait la connaissance du second prévenu, elle a 19 ans. Il en a 6 de plus. " Elle est sous emprise. Elle est consciente de commettre une infraction, commente l’avocat . Mais si elle ne le fait pas, il la frappe." Scène qui se serait devenue récurrente. Il demande la suspension simple du prononcé pour sa cliente, toujours aux études.

Les conseils du trio tablent sur le côté " amateur ". Chaque prévenu traversait une mauvaise passe: perte d’emploi, conflit intrafamilial, etc. Les avocats sollicitent, pour la plupart, un sursis probatoire ou une peine de travail.

Jugement le 15 septembre.