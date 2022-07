Jambes : archéologues et restaurateurs redonnent vie à des trésors du patrimoine wallon

Malgré l’abattement, une belle solidarité est née et en une dizaine de jours, avec l’aide d’une société de déménagement, tout a été transféré sur l’ancien site militaire du Sart-Hulet. "On avait 350palettes avec de la boue, se remémore Anne-Sophie Barnich, archéologue et gestionnaire de collection à l’AWaP. I l y a eu pas mal de mélanges, des pièces qui ont voyagé, des caisses reconstituées… Il a fallu trier le matériel, le regrouper par site et le prioriser. Cela prend des semaines.L’ordre de priorité est établi en fonction des projets d’études, des publications et des mises à disposition pour des étudiants ou des expos par exemple." D’après l’AWaP, environ 35% du matériel inondé a déjà été traité mais il reste des centaines de caisses…

Un certain lâcher-prise…

Toutes ces boîtes, qui portent encore les stigmates des coulées de boue, sont traitées patiemment, une par une. "On récupère toutes les données pour la traçabilité.On retrouve des choses grâce à des photos ou des inventaires, poursuit-elle. C’est très important avant le rinçage, le séchage, etc. Ce sont des tâches assez répétitives mais on sait pourquoi on le fait.L’intérêt de la conservation de tout cela, c’est la transmission."

La difficulté d’Anne-Sophie Barnich et de ses collègues est parfois de trouver un sens tant le travail semble infini mais ils apprennent à avoir du recul. "Neuf ans de travail ont été balayés par la boue en deux nuits.Passé ce premier choc, il a fallu trouver l’énergie pour ne pas baisser les bras, confie-t-elle. Pour tenir, on se fixe des objectifs réalisables.On travaille notamment collection par collection pour se voir avancer. Ça remotive de voir qu’on vient les chercher pour des expos, des études et d’autres projets."

S’il y a deux mots à retenir de ces inondations, l’équipe évoque l’adaptation et la patience. "On ajoute à cela beaucoup de café, sourit Anne-Sophie Barnich. On récupère un maximum d’informations et on en tirera ce qu’on peut. Mais on fait face à cette situation dans la mesure de nos moyens. Ça nécessite un certain lâcher-prise. Je ne voulais pas que ça soit un stress pour mes collègues de venir travailler. Rien ne sert d’aller trop vite sinon on risque de perdre des données.Il faut pouvoir se poser et prendre du recul."

Un autre lieu en 2023

Une fois qu’il est "propre", le matériel fait l’objet d’un conditionnement le plus neutre possible. Il est précautionneusement entouré de mousses ou emballé dans des sachets en plastique, étiqueté (avec des renseignements tels que le type de matériau, la provenance, le contexte de découverte, etc.), rangé dans des bacs en plastique (jamais du carton, considéré comme trop "acide") et transféré dans le bâtiment d’en face.

Anne-Sophie Barnich nous y emmène. Dans certaines pièces, un système de climatisation a été mis en place et des humidificateurs d’air tournent en permanence. "Pour cette pièce destinée aux métaux, on a besoin d’un climat bien spécifique: 18 degrés maximum et entre 30 et 35% d’humidité." Arrêt ensuite dans la pièce des organiques, où l’on retrouve des matières en bois (peignes, écuelles, etc.), des cuirs, des stylets en os… et d’autres éléments du quotidien. Un objet précieux y trône, dans un caisson spécial: une roue de la charrette médiévale de Waimes. "Elle a flotté et était restée dans une zone humide. On l’a bien récupérée, ajoute la spécialiste. Ce qui est aussi très chronophage, c’est le suivi car il y a par exemple des reprises de moisissures comme sur certaines pièces de monnaie trouvées sur le site “Saint-Gilles” (Parlement wallon). "

L’équipe du Centre de conservation pourra a priori occuper le Sart-Hulet jusqu’à la fin de l’été 2023 (la Région wallonne, propriétaire du lieu depuis 2021, a prévu d’y construire un vélodrome, NDLR). "L’idée est de pouvoir déménager dans un lieu pérenne avec du matériel propre, espère Anne-Sophie Barnich. Après la phase de traitement ici, il y en aura pour des années à réidentifier le matériel qui n’a pas pu l’être maintenant, refaire les inventaires et regrouper ce qui doit l’être (car on travaille par unité stratigraphique) afin de redéfinir des ensembles." Actuellement, l’AWaP évalue la perte à près de 5%. C’est moins que ce qu’elle avait imaginé. Mais c’est seulement dans quelques années que les dégâts seront chiffrés de manière exacte en fonction du degré de précision des inventaires, de la durée que ces objets auront passé dans la boue stagnante et de leur conservation. Seul le temps pourra déterminer l’avenir de ces vestiges du passé…