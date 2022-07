Inondations, un an après: Au Giser, la créativité est une source

La différence entre l’inondation par débordement de cours d’eau et par ruissellement est dans l’énoncé. La première nécessite plusieurs heures d’averses et touche des zones élargies en bord d’eau, dans les vallées. La seconde, par ruissellement, est plus vicieuse. L’eau se fraye un chemin entre le lieu où elle tombe et la rivière en contrebas.

Cet écoulement, si la pluie est trop importante et le sol propice, peut créer de véritables torrents d’eau, voire des coulées de boue, si c’est en milieu rural. Et ceux-ci sont ravageurs, comme aux mois de mai et juin 2021.

En Hesbaye namuroise, de Sombreffe à Cognelée, des habitations ont été inondées par ce phénomène. "La boue, c’est la bête noire car elle bouche les systèmes d’égouttage et empêche l’évacuation de l’eau", explique Arnaud Dewez.

Pour lutter contre ces coulées de boue, plus nombreuses depuis le début des années nonante, la Wallonie a créé en 2011 la cellule Giser (Gestion intégrée sol, érosion, ruissellement). Pilotée au départ par les universités de Gembloux et l’UCL Louvain, cette cellule est une originalité wallonne. Au point de faire des envieux au-delà des frontières, comme au Luxembourg. Ses experts s’attellent à trois tâches: l’expertise des sites inondés, la rédaction d’avis en vue d’un permis d’urbanisme et la constitution d’outils de mesures tels que des cartes des axes de ruissellement.

15% d’expertises réalisées

La recherche de solutions pour les sites inondés exige de la créativité. Les outils à disposition des experts sont pléthore, mais aucun n’offre de solution miracle. Fascines, haies, cascades de tuyaux d’égouttage et de fossés, zone d’immersion temporaire, révision du plan parcellaire agricole, déplacement d’un mur ou d’un tas de fumier, etc. "C’est le côté passionnant du métier, sourit l’intarissable Arnaud Dewez, chaque situation offre une configuration différente et de petites actions peuvent avoir de grands effets. Il faut avoir de l’imagination et le sens de l’observation."

Les solutions dépendent aussi du terrain, de la volonté des acteurs en présence (riverains, agriculteurs et pouvoirs publics) et des moyens financiers. Sur ce dernier point, les Communes font souvent barrage, à contrecœur. "En moyenne, 15% de nos recommandations sont suivies par les Communes. C’est peu, mais c’est lié au manque d’argent. Par contre, dans la prévention, nos avis dans le cadre d’un permis d’urbanisme dans une zone à risque sont suivis à 90% par les services communaux."

2022 est une année calme pour la cellule Giser. La période à risque en termes de ruissellement, au moment des premiers orages et des champs fraîchement labourés, se termine doucement. Début juillet, les cultures sont recouvertes de verdure, meilleure alliée contre l’érosion du sol. "Finalement, l’inondation du 15 juillet 2021 ne nous a pas trop concernés, car ce fut plutôt une inondation par débordement. Par contre, elle a eu le don de sensibiliser les pouvoirs locaux à l’importance de la prévention. D e plus en plus de Communes nous contactent pour des expertises."

Au vu des prévisions de l’IRM annonçant une augmentation probable des pluies extrêmes à court et moyen terme, la source de travail ne va pas se tarir pour la cellule Giser. "La pluie, c’est l’origine du mal", conclut Arnaud Dewez.