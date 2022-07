Cinq couples en Or mis à l’honneur à Andenne

Roger et Huguette Davin-Cornet: l’union est scellée le 12 juillet 1972 à Waret l’Évêque. C’est lors d’un thé dansant fêtant une victoire du RSC Petit-Waret que leur idylle est née. Les époux ont 2 enfants et 3 petits-enfants.

Claude et Claudine Sier-Germinal: ils s’unissent le 26 juillet 1972 à Liernu. Claude et Claudine travaillaient ensemble dans une boulangerie-pâtisserie à Saint-Servais et petit à petit… Ils ont 2 enfants, 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Jacques et Michèle Bontemps-Gérodez: ils officialisent leur union le 28 juillet 1972 à Ottignies. Ils se voyaient déjà, mais font plus amples connaissances lors d’un bal à Ottignies. Jacques et Michèle ont 2 enfants et 4 petits-enfants.

Yves et Marie-Rose Botton-Goffar: Claude et Marie se marient le 13 juillet 1972 à Jauche. Ils se rencontrent à la brigade de gendarmerie de Jauche dont le papa d’Yves a pris le commandement. Ils ont 3 enfants et 4 petits-enfants.