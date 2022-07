Belgrade: un projet de 21 appartements et 3 bureaux rue Mazy

Six appartements de deux chambres et un de trois chambres seront adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Une demande de permis d’urbanisme avait déjà été introduite auprès de la Ville de Namur il y a deux ans mais il avait été refusé. Le projet a donc été revu, notamment pour sa hauteur, qui a été réduite. "La hauteur de bâtiment (de maximum Rez + 2 + toiture) se rapproche de celle des maisons mitoyennes existantes" , souligne Urban Architectes, qui a voulu une respiration entre les volumes pour éviter un bloc compact.

Le projet comprend aussi 11 places de parking et un espace public entre les bâtiments avec du mobilier urbain. ©ÉdA

Enquête publique jusqu’au 22 août

Un parking sera aménagé avec onze places privatives pour les résidents et 45 places seront mutualisées sur le parking du Lidl à la fois pour les clients du supermarché, les occupants des logements et des bureaux.Les nouveaux emplacements de parking seront verdurisés (dalles engazonnées, végétation, etc) pour atténuer l’impression de minéralité, selon le bureau d’architectes. Les toitures seront aussi partiellement verdurisées. Des arrêts de bus sont situés à proximité des futurs immeubles et deux abris pour 22 vélos seront construits.

Un accès pour les piétons sera créé entre les parkings aménagés et les bâtiments qui seront érigés afin de favoriser la circulation des usagers faibles et d’encourager la vie de quartier avec un espace public doté de mobiliers urbains.

Une enquête publique est en cours jusqu’au 22 août inclus. Les citoyens peuvent consulter le dossier à l’hôtel de ville de Namur sur rendez-vous et envoyer leurs observations ou réclamations par différents biais, entre autres par courriel via l’adresse urbanisme@ville.namur.be . "Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne rendra un avis mais c’est la Commune qui est l’autorité délivrante du permis" , précise le cabinet de Stéphanie Scailquin, échevine de l’Urbanisme. Si le permis est accordé et que la suite des étapes s’enchaîne, le projet pourrait être prêt pour 2024.