"Il s’agit d’une plateforme dans la continuité des gradins de la Confluence située non loin de l’Enjambée. Le but est de se rapprocher le plus possible du fleuve" , indique-t-on à l’échevinat de l’Urbanisme de Stéphanie Scailquin. Il sera ainsi possible d’assister à des événements et manifestations les pieds dans l’eau.

Cette plateforme rectangulaire, d’environ 300 m2 avec des gradins et un accès pour les personnes à mobilité réduite, sera en béton antidérapant et fixée par des pieux forés et bétonnés dans le lit de la Meuse. Elle fera l’objet d’une mise en lumière avec un mât et quatre spots.

La concrétisation de ce projet fait partie de ceux retenus dans le cadre de l’initiative Namur, province au fil de l’eau, qui vise à mettre en valeur les communes en bord de Sambre et de Meuse.

Les Namurois ont jusqu’à ce 14 juillet pour consulter (sur rendez-vous) le dossier et faire connaître auprès de la Ville leurs remarques et observations écrites vis-à-vis de ce projet. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site Internet de la Ville.

Il reviendra au fonctionnaire délégué de la Région de rendre une décision quant à l’octroi ou non du permis pour fin octobre. Si tout se déroule sans encombre, un marché public sera lancé et ce nouvel espace de convivialité pourrait être opérationnel au printemps 2024.

Infos: www.namur.be et réclamations à adresser à urbanisme@ville.namur.be.