Somme-Leuze: le gîte ne va-t-il pas déranger le quartier?

En ce qui concerne le terrain de 2 ha des Cisses, la bourgmestre l’avait précisé à l’époque: il se trouve en zone loisirs et le CoDT y prévoit de l’hébergement. Si aucun projet n’avait encore été déposé auprès des autorités, Valérie Lecomte avait d’ores et déjà prévenu: si un projet est déposé, la commune pourra s’y montrer attentive, mais ne pourra pas pour autant empêcher de bâtir sur le site compte tenu de son affectation.

«Vous nous aviez rassurés»

"À l’époque, quand le projet des Cisses se dessina, vous nous aviez rassurés" , écrit aujourd’hui à la bourgmestre un membre du comité de défense. Ce dernier ne cache pas son mécontentement. " Votre but était de faire une dizaine de parcelles, d’environ 20 m de large, en façade de rue avec constructions de maisons individuelles."

Trois ans plus tard, une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un gîte de 11 personnes a été introduite par une firme de l’arrondissement de Louvain. L’enquête publique démarrée fin juin s’est achevée ce 12 juillet.

" Ce ne sera, peut-être pas le Bochetay, mais ce sera sans doute une sorte de camping moderne, poursuit l’auteur de la lettre. Ceci ne répond en rien aux prévisions , écrit-il. À l’époque, 50 réclamations avaient été introduites et, force est de constater, qu’elles se réalisent actuellement: on déforeste tant et plus, un projet immobilier a vu le jour, on ne tient pas compte de la quiétude du coin et on ne conserve pas le type d’habitat. Cette acceptation d’un gîte de onze personnes ne peut que nous révolter par rapport au passé ."

Si cet opposant au projet est bien conscient qu’il est difficile de refuser un gîte dans une zone de loisirs, il ne décolère pas pour autant. "C’est ignorer comment vous avez fait passer la pilule… Nous considérons que ce projet n’est pas en adéquation avec le quartier du fait de sa grandeur et du nombre de personnes. Il doit être interdit ou, pour le moins, être revu à la baisse."

Sollicitée ce mardi matin, la bourgmestre de Somme-Leuze s’étonne que la presse ait été contactée pour ce qui n’est, pour l’instant, qu’une simple annonce de projet. "On fait un drame pour rien, pour une maison de vacances de 11 personnes" , regrette Valérie Lecomte. Au total, une dizaine de réclamations ont été adressées à l’administration communale. Toutes reprennent le même refrain, selon la bourgmestre: "O n va subir des nuisances, notre tranquillité va être gâchée… On évoque aussi la déforestation. "

Lorsqu’on lui fait remarquer que suite à cette déforestation, le terrain a des allures de brousse, le bourgmestre s’en réjouit. " Les gens vont de toute façon replanter. Et sur ce terrain, ce ne devrait être, normalement, que des gîtes et des secondes résidences, mais voilà, la mentalité a changé et on s’établit pour du bon. " Et Valérie Lecomte de conclure: " Le dernier mot est pour le fonctionnaire délégué, la commune n’a rien à dire… "