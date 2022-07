« Quitter une salle de conseil, c’est faire obstruction à la démocratie », régit le bourgmestre suite au conseil écourté

Par leur attitude, Ci-LdB, ECOLO et DéFI voulaient montrer que l’opposition comptait et qu’elle aussi pouvait utiliser les règlements pour se faire entendre.

Étienne Bertrand déplore la manière dont l’opposition s’est exprimée. "J’ai l’impression qu’il y avait une concertation pour cette sortie théâtrale. Cette sortie s’est faite après l’approbation du contrat Sambre et affluents, un point concernant la ministre Écolo de l’Environnement Céline Tellier. Écolo s’est bien gardé de partir avant. Ne me dites pas que c’est un hasard. Par ailleurs, il faut savoir que le conseiller de la majorité arrivé en retard était retenu par la maladie d’un proche qui l’empêchait de se libérer plus vite."

Cela va coûter de l’argent

Et le bourgmestre de rappeler son attitude dans un cas semblable: "J’ai 33 ans de vie politique active à Sombreffe, dans la majorité et dans l’opposition. Il y a quelques années, la majorité voulait voter une modification budgétaire. Ils étaient 8, nous, représentants de l’opposition, nous aurions aussi pu quitter la salle. Nous ne l’avons pas fait. Nous nous sommes abstenus afin de respecter la démocratie et de permettre aux choses d’avancer. Car quitter une salle de conseil, c’est faire obstruction à la démocratie.

Étienne Bertrand estime que le coup d’éclat de l’opposition la dessert. Il nous manquait une personne, c’est vrai. Une attitude constructive aurait été de dire: examinons les points à privilégier (exemple: la modification budgétaire et le marché de services relatif à la gestion du portefeuille d’assurances) et votons une modification de l’ordre du jour pour ne traiter que les cas importants. Rien n’aurait empêché les partis de l’opposition de faire une conférence de presse pour souligner leur volonté d’aller de l’avant dans une situation difficile pour la majorité. Ils en auraient retiré de l’estime. Maintenant, ce show va coûter de l’argent à la population sombreffoise."

«Quelle énergie gaspillée»

Pour l’illustrer, le bourgmestre évoque le travail et le coût relatif à la convocation du prochain conseil communal qui reprendra les mêmes points que celui du 7 juillet, tout comme le paiement des jetons de présence pour un travail inexistant.

Surtout, l’élu pointe le danger qui menace le marché de service relatif à la gestion du portefeuille d’assurances. S’il n’est pas passé dans les temps, sa mise en application et les gains y afférant risquent d’être reportés d’un an.

" Plus généralement, je déplore la manière dont l’opposition se manifeste. Une opposition forte et constructive, bravo! Une opposition de guérilla, qui pinaille pour des détails, je n’en vois pas l’intérêt. Savez-vous que le ministre de tutelle Christophe Collignon a été saisi d’une requête d’un conseiller communal de l’opposition car dans un bulletin communal, commentant le départ de l’abbé Marius de la paroisse de Ligny, j’avais utilisé le terme "notre curé", manquant selon ce conseiller à mon devoir de neutralité. Mais quelle énergie gaspillée à tous les niveaux pour des peccadilles!" Signalons pour terminer que plusieurs conseillers communaux de l’opposition ont fait part de leur décision de reverser le montant du jeton de présence à une œuvre caritative ou à une association de défense des animaux.