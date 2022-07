Le Comptoir des ressources créatives de Namur recherche un nouveau lieu ouvert à l’art et à la culture

Avec le soutien de la Ville de Namur, le CRCy avait développé un véritable écrin de culture urbaine en centre-ville durant trois ans.La page ainsi tournée, il est donc à la recherche d’un nouveau lieu de diffusion à Namur ou aux alentours pour y organiser des manifestations culturelles et artistiques, qu’il s’agisse de concerts, de festivals, de représentations théâtrales, d’expositions, d’ateliers visant à mettre en lumière le travail d’artistes… le panel des événements est riche et diversifié. "Nous sommes assez ouverts, on ne se limite pas. Nous souhaitons un endroit qui puisse être investi assez rapidement, avec un accès à l’eau et à l’électricité et qui respecte les normes en matière de sécurité" , détaille Anne-Sophie Colmant, coordinatrice du CRC Namur.

Le quatrième lieu

Outre la Fortis, le CRCavait déjà occupé l’ancienne crèche Les P’tits Pouyons de la place Maurice Servais, qui a laissé place au téléphérique, ou encore les locaux de la Deutsche Bank, rue de Fer.

Il fait donc appel aux propriétaires privés ou aux lieux publics à l’abandon pour pouvoir à nouveau développer ses projets. "Ces endroits nous étaient jusqu’à présent mis gratuitement à disposition, hormis à la Deutsche Bank où nous payions des charges, poursuit la coordinatrice, qui souligne l’aspect win-win. À noter que lorsque le CRC occupe ces lieux vides, ils revivent et ne sont pas isolés. Cela évite leur détérioration ou le squattage. C’est ce qu’on peut appeler du gardiennage de bâtiment."

Plus l’occupation peut être longue, mieux c’est, évidemment, pour organiser des événements sur le long terme. "Le rêve ultime serait de disposer d’un bâtiment qui puisse nous appartenir par la suite et être acheté via une coopérative immobilière par exemple" , conclut Anne-Sophie Colmant, qui indique que toutes les propositions de lieu peuvent être envoyées à info@crc-namur.be .

Si tout se déroule comme prévu, Diversis espère de son côté que la construction de son projet immobilier pourra débuter début 2023 pour se terminer fin 2024-début 2025.