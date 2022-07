À Houyet, une fontaine à préserver

Les historiens locaux expliquent que l’endroit permet de toucher du doigt la vie du temps passé. Jean-Pierre Mertens est l’un de ceux-là. Quant à son frère, Philippe, il veut donner une nouvelle vie au lieu.

Un endroit particulier

La fontaine est constituée de deux grands bacs longilignes de longueurs différentes, datant de la fin du 19esiècle. Ceux-ci sont toujours équipés de leurs pompes, qui ne sont plus fonctionnelles mais pourraient être rapidement réparées. En plus des deux bacs, l’endroit héberge un bassin circulaire de 4,5m de diamètre. Celui-ci est alimenté en permanence par un écoulement d’eau. Bacs et bassins sont les témoins d’un savoir-faire d’artisans locaux.

Fraîcheur et calme

Le site a certes été rénové en 1991, lors de l’année dédiée aux fontaines. Mais depuis, il a perdu de sa superbe. Ceci n’empêche pas les habitants de le fréquenter, afin d’y trouver un peu de fraîcheur et de quiétude.

Depuis un certain nombre d’années, l’association locale Les Amis du Village voudrait restaurer le lieu et lui redonner l’aspect des années 1900. Les membres de l’équipe se retroussent les manches pour essayer que le temps n’abîme pas davantage l’endroit. Les bénévoles répondent à des appels à projets pour obtenir une somme qui pourrait rendre possible cette remise en état. Jusqu’à présent, leurs tentatives n’ont toutefois pas été couronnées de succès.

Prochain essai: les budgets participatifs de la Province de Namur. Le projet de rénovation de la fontaine fait partie des 21 candidats présélectionnés. Les deux "finalistes" recevront un subside pouvant aller jusqu’à 50000€. C’est précisément la somme qu’il faudrait pour réaménager complètement le site d’Hulsonniaux. Des plans ont été dressés et des entrepreneurs approchés.

Il faut désormais attendre le verdict de la commission et le résultat du vote populaire. Chaque citoyen peut donner sa voix à l’un des 21 projets via https ://ensemble.province.namur.be . La consultation se clôture le 30 septembre.

Utile des années 1860 aux années 1960

Le bassin et les deux bacs ont été le coeur du village.

Dans les écrits du passé et même dans son nom, le village d’Husonniaux est connu pour sa présence d’eau. Et plus précisément, l’eau de la fontaine. L’histoire du site est liée à une sècheresse qui a secoué les habitants dans les années 1857 et 1858. La Commune a alors créé une structure pour éviter les problèmes d’alimentation en eau. Un bassin circulaire a d’abord vu le jour. Il était alimenté de façon permanente via un puisard.

Vu l’augmentation de la population, deux bacs de tailles différentes ont été ajoutés. Chacun était équipé d’une pompe manuelle.

Le lieu a connu son chant du cygne avec l’apparition de la distribution de l’eau courante. Un château d’eau a été construit en 1943. Et en 1946, on a profité des travaux de réfection de la voirie détériorée par la guerre pour poser des conduites en sous-sol.

Même si l’eau sortait des robinets dans les maisons, les fontaines publiques ont encore servi pendant quelque temps.

Au moins jusqu’aux années 1960, quand les villageois venaient y chercher de l’eau pour laver le beurre et le solidifier dans les moules. Le liquide était de qualité et d’une fraîcheur appréciable.