Vers une possible réouverture de la piscine de Beauraing en septembre

Conjointement au remplissage du bassin, il faut s’assurer que la machinerie est encore en état. Ceci prend du temps.

Enquête judiciaire

Tout en avançant le calendrier des tâches à effectuer, la commune rappelle que les lieux doivent être libérés par l’expert judiciaire. En effet, suite à la chute du faux plafond, une enquête a débuté pour trouver l’origine de l’incident et déterminer les responsabilités. En attendant cette levée, le lieu reste inaccessible. Cela cause un préjudice aux nageurs habituels. Parmi ceux-ci, les membres d’un club de natation, mais également les écoliers. Rappelons que différentes écoles de Beauraing et des environs s’appuient sur cette structure pour mener un apprentissage permettant à l’acquisition d’une autonomie dans le milieu aquatique. Depuis plus d’un an, des écoliers sont privés de cet apprentissage. Ici aussi, il y a une lourde machine à remettre en route. Cela prendra du temps pour remettre le tout à flot.