Inondations: à Dinant et Anhée, un nouveau gros coup d'eau aurait sans doute les mêmes effets qu'il y a un an (vidéo)

Un an plus tard, retour là où de véritables torrents sont passés. Dans le quartier de Bouvignes, on a "colmaté" avec du bitume la route qui fut celle des eaux, là où les vieux pavés de rue ont été arrachés. "On a fait dans l’urgence" explique l’échevin des Travaux RobertClosset. Remettre des beaux pavés partout, ça viendra, mais pas avant l’étude du sous-sol, ni avant de connaître les intentions des gestionnaires des "impétrants". On pense notamment aux égouts. "Pas avant 2024" , tranche l’édile.Une Bouvignoise, Sylvie Moreau, estime que les rustines sur la chaussée, c’est mieux que rien. Elle ne critique pas le responsable des travaux, pour le voir beaucoup sur le terrain. "Mais il ne faudrait pas que le provisoire devienne définitif" .

Laissés pour compte, à Bouvignes?

En attendant une réfection de fond des voiries et des trottoirs, Sylvie Moreau signale que les problèmes continuent. Faute d’une vraie réfection, des cailloux sont projetés par les voitures, causant des dégâts. Elle n’est pas furieuse, mais elle nous montre tout de même la pétition qui circule dans le quartier. On y lit que les Bouvignois se considèrent comme des "laissés pour compte". Parmi les gros soucis qui persistent, un an après: une invasion de rats. Leurs galeries ont été noyées, ils sont sortis, ils ne sont jamais rentrés.

Dans la pétition aux autorités communales, plusieurs revendications. Dont la mise en zone 30 "promise et attendue depuis des mois" .Les signataires réclament aussi une exonération de la taxe sur la propreté publique pour toutes les personnes impactées par les inondations.

Au fond de la vallée, à l’ombre du château de Crèvecœur, on se demande aussi si de nouvelles pluies torrentielles ne risquent pas de causer les mêmes effets. De fait, on peut légitiment se poser la question.On se trouve toujours au fond d’un entonnoir et les infrastructures sont toujours les mêmes. Sauf le déblaiement de pertuis le long de la route vers Sommière par les services communaux. Quant au bassin d’otage situé sur le plateau, en amont du cimetière de Bouvignes, il se trouve dans le même état qu’il y a un an (lire par ailleurs).

«Si ça recommence, je déménage»

Du côté de la route de Philippeville, il y a un an, ça avait aussi été "trash". On se souvient notamment des épaves de véhicules amoncelées sur le passage à niveau. Complètement démoli. Comme Infrabel voulait de toute façon le supprimer, on ne le reverra plus. Mais on est également au fond d’un entonnoir, les eaux ayant dévalé la colline et ayant abouti là (ainsi que dans le quartier de la gare).

Un tunnel piéton sous voies sera construit à l’emplacement de l’ancien passage à niveau. On y installera des pompes, au cas où… sachant que rien ne peut avaler un torrent.

Marc Haubursin et son épouse Bernadette l’ont vérifié en juillet 2021.Leur maison, un peu au-dessus du passage à niveau, fut parmi les plus touchées. Leurs deux voitures ont aussi été bousillées. Du côté des assurances, ils ne se plaignent pas trop. Mais, annonce Marc Haubursin, si jamais ça recommençait, aucun doute: "Je déménage" .

Si la route de Philippeville a été assez rapidement refaite, étant régionale, aucune infrastructure nouvelle n’est susceptible d’empêcher qu’elle ne se transforme à nouveau en "autoroute de l’eau". Il faudrait encore qu’il existe des solutions techniques pour arrêter des phénomènes d’une violence inouïe.