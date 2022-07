Lors de l’inauguration se côtoyaient le Pouvoir organisateur de l’école, le corps professoral, les autorités communales et le réseau associatif sportif concerné par cette infrastructure.

D’où est née l’idée d’une telle collaboration? Tout le monde, à Profondeville, connaît le complexe sportif communal de la Hulle. Malgré une extension en 2013, ce hall est à saturation.

À quelques encablures de là, la salle de gymnastique de l’école de Burnot, vieille de plus de 30 ans. Son état s’est dégradé au fil des ans, au point qu’il devenait difficile, voire impossible d’y donner les cours d’éducation physique.

L’an dernier, grâce à un subside, l’école a pu rénover la toiture de ses bâtiments. La Commune a, quant à elle, décidé de prendre à sa charge les travaux de réfection et de marquage du sol qui ont débuté au printemps dernier. Elle a aussi financé l’acquisition du matériel sportif nécessaire à la pratique de plusieurs disciplines. Pour la Commune, l’investissement est de 110000€ et elle pourra disposer gratuitement, hors charges énergétiques et de nettoyage, de l’infrastructure de 24 mètres sur 16, pendant 15 ans, en dehors des plages horaires scolaires.

Satisfaction générale

L’un des objectifs de la Commune était de libérer des plages horaires au complexe de la Hulle pour le club de gymnastique Explogym qui compte plus de 250 membres et dont les activités sont dispersées sur plusieurs sites. Ce club a d’ailleurs manifesté son souhait de pouvoir occuper davantage le hall sportif à défaut de disposer d’une infrastructure qui lui soit propre.

L’échevin des finances et des sports Jean-Sébastien Detry a géré cette question des occupations des locaux. Cela permettra aussi d’augmenter l’offre quantitative de sport sur le territoire, que ce soit pour la gymnastique, le volley et le basket qui officiera essentiellement à Burnot, mais aussi le hand-ball qui voit la création d’une section jeunes et d’une section féminine.

À ce stade, signale l’échevin, il reste encore des disponibilités en week-end et l’infrastructure pourra également être louée pour des stages durant les périodes de congés scolaires, à l’exception de ce mois, réservé aux mouvements de jeunesse.

Les différents acteurs qui ont œuvré à la réalisation de ce projet se réjouissent de son aboutissement. Tant pour le président du pouvoir organisateur Éric Olivier, l’échevin Detry que les acteurs des associations sportives, il s’agit de la concrétisation d’un projet à haute valeur collective ajoutée, scolaire et sportive. Surtout, la construction d’une telle infrastructure aurait coûté plus que les 110000€ investis dans la rénovation.

Le dossier a été suivi par le personnel communal, avec l’architecte Trefois et la firme Allard Sport.