Namur: "Musée haut, musée bas", un spectacle en plein air dans les jardins

Avec l’humour grinçant du metteur en scène français Jean-Michel Ribes, la pièce intitulée "Musée haut, musée bas" met en scène une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture aujourd’hui. Dans cette histoire désopilante, l’univers muséal est mis sens dessus dessous.

Dadaïstes, impressionnistes, etc

Dans cette pièce, l’auteur ne veut ni donner de leçons, ni faire de commentaires, seulement explorer ce lieu où se rencontrent les muses, où se mêlent l’art et la vie, les mortels et les immortels, dans un ballet émouvant et absurde. Il a voulu que le public traverse le spectacle comme il visite un musée, sautant de la peinture hollandaise aux Dadaïstes, des antiquités grecques aux impressionnistes… c’est-à-dire en traitant chaque scène dans un style de théâtre aussi différent que l’est celui des salles de musée.

Le spectacle est organisé par le club Richelieu International Europe de Namur, au profit de ses actions socioculturelles, principalement la promotion de la langue française et l’accompagnement de la jeunesse dans sa formation, en collaboration avec le Théâtre royal des Galeries et avec le soutien de la Ville de Namur.

Infos et réservations via le 049678 54 44. prix d’entrée 20 € et 10 € pour les 12 à 25 ans. Adresse du musée: rue J. Saintraint, 3. Pièce à 21h et accueil du public dès 19h30.