Le Musée de Croix de Namur dévoile ses collections dans une publication

Classé parmi le patrimoine exceptionnel de Wallonie en 2016, l’Hôtel de Croix possède de nombreuses collections, constituées de pièces de qualité, rassemblées patiemment, au fil des décennies, par l’ASBL Les Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix.

Des collections qui, pour le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, constituent une vitrine d’exception des courants stylistiques qui abondaient à Namur au cours du XVIIIe siècle.

" Reflet d’une époque, d’un savoir-faire et des traditions, les collections des Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix dépeignent avec exhaustivité la richesse patrimoniale de notre Ville au cours du siècle des Lumières, à l’époque où nous atteignons l’apogée des arts décoratifs. " Trop souvent méconnues du grand public, ces collections se retrouvent, aujourd’hui, et pour partie, au centre d’une publication qui vient de sortir de presse.

Fruit d’une étroite collaboration entre les Éditions namuroises et l’ASBL Les Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix, Arts en Namurois (tome 1) présente, de façon scientifique et détaillée, moult objets qui font tout l’attrait du Musée de Groesbeeck-de Croix.

Sculpture, céramique et horlogerie

Premier d’une trilogie, cet ouvrage remarquablement illustré a bénéficié de l’expertise de différents spécialistes, historiens de l’art, experts en céramique, en horlogerie, conservateurs de musée…

Dans les cent premières pages, le lecteur retrouvera une présentation de l’ASBL Les Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix et de l’Hôtel en lui-même, d’un point de vue historique et architectural, ainsi qu’un volet consacré à la sculpture, à la céramique et à l’horlogerie.

Les cent pages suivantes constituent plus particulièrement un catalogue dans lequel figurent les sculptures, céramiques et horloges faisant traditionnellement partie de la collection de l’association. Que ces pièces aient été acquises récemment ou soient gérées comme telles, depuis plus de trois décennies, par l’ASBL.

Rédigé par Josine de Fraipont, Claire Dumortier et Patrick Habets, avec la collaboration de Janette Lefrancq et Michaël Van Gompen, pour ce qui concerne le volet sur l’horlogerie, le catalogue proprement dit passe en revue plus de 320 œuvres, les décrivant tantôt méthodiquement ou fournissant par ailleurs des infos sur leur acquisition.

"Arts en Namurois" Tome1. 224p. Les Éditions namuroises. 42 €. Infos: 0496 24 31 60.