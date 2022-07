Le Kiwanis de Fosses-la-Ville a fêté ses 40 ans

Un enthousiasme que partagent aussi Stéphanie Thoron et Jean-Charles Luperto, respectivement bourgmestres de Jemeppe et de Sambreville, venus à l’invitation de leur confrère: "Il n’y a pas de petits ou de grands gestes; il y a des gestes basés sur la solidarité, sur la générosité, sur l’altruisme. Et depuis maintenant 40 ans, le Kiwanis Sambreville-Jemeppe œuvre pour une noble cause, autour d’un objectif commun, et c’est cela qui fédère ses membres."

Sambreville, Jemeppe et maintenant Fosses… "Nos membres fondateurs étaient des précurseurs: ils avaient déjà pensé à la supracommunalité!"

Membres fondateurs qui furent mis à l’honneur tout spécialement au cours de cette soirée qui leur était dédiée.

Dans sa conclusion, le Président, Henri Wuilmart, se réjouit de l’excellent "nutriscore" du Kiwanis: un double "A". "A", pour Amitié, socle sur lequel s’articule la vie du club; et "A" pour Amusement, à travers les différentes manifestations organisées, tout ce qui peut contribuer à apporter un peu de bonheur aux plus petits, aux plus faibles.