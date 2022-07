Ete solidaire à Fernelmont : un premier job étudiant au service de la collectivité

Quatre d’entre eux, Charlotte Dehenain, Fanny Bodart, Théo Guldemont et Shain Mazuin évoluent, en ce début juillet, au service du CPAS. Ils œuvrent sous la coordination de l’assistance sociale Marion Leboutte et sont encadrés par Jean-Marc Allard et Jonathan Warnier, ouvriers polyvalents. L’opération Été Solidaire prend une dimension intergénérationnelle puisque les jeunes, dont c’est la première expérience de travail, rendent des services à des personnes âgées ou fragilisées de la commune.