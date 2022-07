Descente de la Lesse menacée par la sécheresse: « Bien mieux sans les contraintes Covid »

Comme on pouvait s’y attendre, la chaleur et l’absence de pluie ces derniers jours jouent en défaveur de la descente de la Lesse. Depuis ce lundi 11 juillet, les descentes au départ de Houyet (9 km jusqu’à Gendron ou 21 km jusqu’à Anseremme) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le débit minimal obligatoire d’1,5m³/sec pour permettre ce genre d’activité n’est plus rencontré.

Avec 1,9m³/sec, le parcours est par contre encore possible entre Gendron et Anseremme (12 km). "Les deux tronçons n’ont pas le même débit", indique Olivier Pitance, administrateur délégué de Dinant Evasion. "Celui avec les deux barrages à franchir reste ouvert. Avec les pluies de l’été et de l’hiver dernier, les sources et nappes phréatiques sont encore bien remplies. Cela nous permet d’avoir quelques jours de réserve devant nous."

Combien? Difficile à dire, poursuit le gérant. De la pluie est annoncée dans une bonne semaine. "Le 19 juillet". Si c’est le cas, elle tomberait au bon moment et permettrait de poursuivre sur une bonne dynamique. Les statistiques de fréquentation ne sont pas encore tombées mais la tendance est bonne. Et fait du bien après deux années délicates pour bon nombre d’acteurs touristiques. "Les deux dernières années ont été très compliquées avec le Covid auquel on a survécu. On n’accueillait plus d’écoles, d’entreprises et autres gros groupes. On ne travaillait qu’avec les familles. On n’a d’ailleurs pas de nouveauté cette année, ça sera pour l’an prochain. Ne plus avoir de contraintes liées au Covid, ne plus devoir faire des remarques pour le port du masque en permanence, c’est tellement plus agréable", termine Olivier Pitance.