Vous aimez les chiffres? En voici quelques-uns.Si la première année, la bibliothèque comptait 802 usagers actifs, dont 241 hors du territoire de la commune, la seconde en enregistrait 857, dont 296 hors territoire.

En 2020, la bibliothèque possédait 16740 documents, 2341 périodiques et 450 jeux pour 17782 documents en 2021, 2580 périodiques et 514 jeux.

Les prêts ont été plus nombreux en 2021, avec 18373 contre 14460 l’année précédente. Godinne a emprunté 367 ouvrages à d’autres bibliothèques en 2020 pour 528 en 2021 et elle a prêté à d’autres bibliothèques 81 ouvrages en 2020 et 121 l’an dernier.

Par ailleurs, 2021 a été la première année du plan quinquennal de développement de la lecture , dans un contexte difficile, mais la bibliothèque est restée ouverte. Des attentions ont été portées pour les publics scolaires, les seniors, les ados, les publics des milieux défavorisés et des centres de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge.

Les priorités ont été de favoriser les échanges autour des pratiques de lecture et l’accès à la culture auprès justement des publics défavorisés, mais aussi de créer une culture de la lecture et des capacités langagières dès la petite enfance.

La responsable a épinglé les projets développés en 2021:

– La newletter, qui paraît tous les premiers lundis du mois, destinée aux lecteurs fidèles.

– Les tables de jeux, chaque premier vendredi du mois pour adultes avec un animateur bénévole. Cinq jeux de société sont proposés par soirée.

– Le fonds manga, qui s’adresse particulièrement aux adolescents avec des collections de nouvelles séries et 65 mangas supplémentaires.

– La mise en place du projet du 20eanniversaire.

– À signaler enfin, l’atelier slam, animé par Catherine Delmotte. 9 écoles de l’entité y ont participé et il y a eu trois sessions et ateliers d’écriture et d’expressions par classe. Une production orale et écrite a été présentée lors du rassemblement scolaire aux autres écoles. Un véritable outil d’aide pour les enseignants.

Les perspectives pour les années à venir: viser deux publics particuliers, le scolaire et le public éloigné