Également victime de ces dégradations, la commune a décidé de porter plainte. Un inventaire des dégradations est dressé et on étudie la manière la plus efficace de faire disparaitre la peinture. Vu la nature des graffitis, il semblerait qu’une seule personne soit à l’origine de ces actes de vandalisme.

La Commune précise que le fléau touche non seulement les rues de Beauraing, mais aussi celles des villages avoisinants. Une enquête a été ouverte pour mettre un terme le plus rapidement possible à ces agissements. Rappelons que sur le territoire de la commune, il est possible de pratiquer le street art de manière tout à fait cadrée.