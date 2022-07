Un vent de jeunesse souffle sur le jumelage entre Marche-les-Dames et Pontailler-sur-Saône

Après deux ans d’impasse pour cause de crise sanitaire, les festivités du jumelage entre Marche-les-Dames et Pontailler-sur-Saône ont repris leurs droits cette année. Respectant en cela une tradition bien ancrée, et ce depuis plus d’un demi-siècle, les jumeaux se réunissent, une année sur deux, à Marche-les-Dames, l’autre à Pontailler-sur-Saône (Bourgogne). Les dernières festivités ayant eu lieu à Marche-les-Dames, en juillet 2019, c’est donc en France que le 53e anniversaire du jumelage a été célébré ce premier week-end de juillet. Pour l’occasion, une quinzaine de familles marchoises, contre vingt-cinq d’habitude, ont fait le déplacement en Côte-d’Or.