De culture, il en est justement question dans le cadre enchanteur du château de Mielmont, siège de la société apicole, à Jemeppe-sur-Sambre. En novembre, Beelgium a planté 21000 plants de lavande dans le domaine. "Personne ne pense à la cultiver. Tout le monde en a dans son jardin, cela pousse très bien chez nous, et pourtant on considère que c’est une culture réservée exclusivement à la Provence" constate l’apiculteur.

Les apiculteurs ne comptent pas rameuter les cigales, mais nourrir leurs abeilles. Pour la production de miel, la lavande est une aubaine. Elle fleurit en juillet, quand la saison des fleurs se termine pour la majorité des plantes sauvages et arbres. "En juillet, les abeilles ne produisent plus de miel, par manque de fleurs et donc de nectar. On espère prolonger la production de miel jusqu’en août grâce à la lavande." Dans leurs plus belles années, les lavandes pourront nourrir dix ruches à l’hectare.

L’objectif poursuivi indirectement par Beelgium derrière cet investissement (10000 euros de plants) est de prouver la rentabilité de la culture provençale sur le sol belge. Et convaincre d’autres agriculteurs de se lancer dans l’aventure. "Si nous parvenons à les convaincre, nous pourrons amener nos ruches en transhumances sur leurs champs.Le climat change au fil des ans, c’est un fait, les opportunités de culture aussi." En Belgique, la culture de la lavande est inexistante. Seul un champ persiste dans le Limbourg, davantage une attraction dédiée aux touristes et amateurs de décors provençaux.

Appréciée pour ces vertus médicinales et surtout odorifères en cosmétique, l’huile essentielle de lavande est la reine de sa catégorie. Et sa version locale pourrait remporter un certain succès. "La lavande a aussi la qualité de s’épanouir sur des sols rocailleux, inutilisables. De ce champ, par exemple, on a sorti des pierres qui ne rentraient pas dans une brouette. Et la lavande s’épanouit." La durée de vie de ces jolies plantes mauves est de dix ans, avec un âge d’or dès son quatrième été.

Pour les apiculteurs de Beelgium, les changements climatiques doivent être une occasion à saisir. Pour butiner la lavande, bien sûr, mais aussi placer leurs ruches en bordures d’autres espèces à la floraison tardive. Comme le tournesol, qui fait petit à petit son trou, ou encore la phacélie. "Pour assurer une production suffisante, nous devons faire en sorte que nos ruches aient accès toute la saison au nectar et au pollen." À Jemeppe-sur-Sambre, entre les tilleuls, la lavande et la phacélie, les abeilles s’épanouissent. Mielmont, un domaine qui porte bien son nom.