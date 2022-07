Foire de Namur : Les forains ont la main sur le cœur

Chaque année, et ce depuis plus de dix ans désormais, l’ASBL Excepté Jeunes invite plusieurs dizaines d’enfants « fragilisés » de Namur et des alentours à passer une après-midi à la Foire de Namur. Mise sur pied avec la précieuse collaboration des forains et de Jean Busch, le président de la Foire, cette initiative, orchestrée par Fabian Martin et ses complices « Gentils organisateurs », a vu une cinquantaine d’enfants déambuler, mardi dernier, sur le champ de foire. Outre l’habituel groupe constitué d’enfants du Resto du Cœur de Namur, plusieurs enfants issus de différents quartiers namurois ont pu découvrir et tester divers manèges, attractions et autres métiers forains, mais également déguster de délicieux croustillons préparés de main de maître par Patrick De Corte.