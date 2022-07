Budgets participatifs en province de Namur: les citoyens peuvent désormais voter

Jusqu’au 30 septembre, il est possible à tous les citoyens de la province de soutenir un des 21 projets sélectionnés pour les budgets participatifs. Ce vote ne sera pas le seul à établir le classement final. Un comité, composé de citoyens et de représentants provinciaux, établira un classement. Les membres du comité devront délibérer en suivant une grille d’analyse reprenant 10 critères. Parmi ceux-ci, la dimension collective et participative, le développement durable, inclusion ou encore la cohésion sociale. Le vote du comité représente 40% de la note finale, ce qui permet au vote citoyen de faire pencher la balance.