Scouts victimes d’une intoxication alimentaire à Beauraing: une erreur de bidon?

Au total, 24 scouts de la 94eunité de Roux (Charleroi) étaient sur place. Cinq d’entre eux ont dû être hospitalisés dans la nuit de mardi à mercredi et ont pu sortir des hôpitaux de Dinant et Chimay dans la matinée de mercredi. Huit autres scouts ont également été transférés au centre Fedasil de Pondrôme pour qu’ils puissent récupérer dans de bonnes conditions. En fin de soirée, ils avaient été victimes de vomissements. Les chefs avaient alors appelé les services de secours. Les pompiers de la zone Dinaphi, sous les ordres du lieutenant Ninin, s’étaient rendus sur place avec quatre ambulances et un véhicule SMUR.