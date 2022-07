Namur et Rochefort : un plongeon pour défendre la qualité de l’eau

Ce dimanche, à midi pile, c’est le grand saut. Sans parachute, ni élastique. Il s’agit de s’élancer non dans les airs, mais plutôt dans les eaux. Chaque année, le deuxième dimanche de juillet, l’ONG European Rivers Network organise le Big jump. Un événement qui permet de " faire entendre nos voix et protéger nos rivières « . La démarche est avant tout symbolique. Elle veut démontrer à quel point les Européens tiennent à leurs lacs et leurs rivières Elle veut surtout montrer qu’il reste de gros progrès à faire en termes d’écologie et d’amélioration de la qualité des eaux douces en Europe. Le Big jump est l’occasion de mettre en avant la directive-cadre européenne de l’eau mais également de la renforcer. Le message est clair: « N’affaiblit pas ces lois, applique-les » , peut-on lire sur le site de l’organisation.