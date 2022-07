Préserver le C&A de Namur: pour Maxime Prévot, c’est non

«Un mikado de styles»

L’élu namurois l’assure, "jamais" un intérêt quelconque du bâtiment n’a été relevé lors de discussions entre le promoteur et la Ville. "Voilà des années qu’il est question de développer un projet au square Léopold, y compris à la place de l’actuel C&A, et puis tout à coup un nouveau motif est trouvé par certains, depuis Bruxelles, pour contrarier une nouvelle fois le projet…" , regrette-t-il. La position du premier des Namurois est aussi claire qu’opposée à celle de la trentaine de spécialistes qui s’est mobilisée: "Je ne pense pas, personnellement, que ce bâtiment mérite un quelconque classement. Et développer sur le square un nouveau projet en devant, tout à coup, s’imposer de conserver ce bâtiment C&A ne pourrait amener qu’à un résultat final bancal dont la cohérence architecturale d’ensemble serait illisible. Ce serait un mikado de styles peu pertinent."

Et d’ajouter: "Vous savez, un adage dit que quand un cheval de course est traité par une commission dans laquelle tout le monde y va de ses avis et exigences, au final le compromis qui en ressort est un chameau! Évitons de faire du quartier de la gare un chameau…"

Il semble désormais probable que le cas du C&A sera abordé dans le cadre de l’enquête publique. Dès lors, Besix n’aura d’autre choix que de produire une analyse justifiant sa proposition architecturale.