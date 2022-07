Namur: le bilan des opérations policières de sécurisation menées en juin

Vente et détention de stupéfiants dans le haut de la ville: "Cette problématique reste actuelle et continue à faire l’objet d’une attention particulière de nos différents services opérationnels. Une nouvelle action de contrôle et de sécurisation a été mise en place dans le quartier de la gare avec l’appui d’un chien stupéfiants menant au contrôle de 22 personnes."

Harcèlement sexiste de rue: ce type d’action commencée au mois de mai, a été reconduit à deux reprises au mois de juin à des plages horaires différentes et fera l’objet d’actions régulières dans le futur.

Rodéos urbains: "La résurgence de quelques faits liés à la problématique des rodéos urbains nous a amenés, au cours du mois de juin, à remettre en place une sécurisation orientée vers cette thématique. Une action de contrôle spécifique a été organisée: les participants de ces rassemblements doivent savoir que la zone de police Namur Capitale mène une politique de tolérance zéro face à ces comportements de conduite dangereuse. Pour rappel, depuis le printemps 2021, la zone de police dispose d’une mesure administrative permettant la saisie du véhicule utilisé. Cette mesure peut s’ajouter aux sanctions pénales classiques." Lors de cette action, plusieurs PV de stationnement gênant ont été rédigés à la citadelle et dans le centre-ville. L’interception d’un conducteur franchissant un signal tricolore en phase rouge a donné lieu à la rédaction de plusieurs procès-verbaux en matière de roulage et judiciaire pour défaut immatriculation, défaut assurance, test positif à la conduite sous influence stupéfiant. Le véhicule a été saisi, tout comme des stupéfiants et un coup-de-poing américain.

Même dans les car-wash

Une opération de contrôle a également eu lieu dans des centres de lavage de voiture. "Une approche multidisciplinaire a mené à la constatation d’infractions liées au règlement du travail et lois sociales, à la situation administrative ou à de cas de séjour irrégulier. Des infractions environnementales (permis d’environnement et pollution) et urbanistiques ont été relevées. Cette opération a impliqué 27 membres du personnel de la zone de police et a bénéficié du renfort de 9 policiers fédéraux."

Des patrouilles pédestres ont été mises en place à la fin des examens de l’enseignement secondaire afin de prévenir les comportements à risque des adolescents consommant de l’alcool sur la voie publique.

Maxime Prévot et Olivier Libois concluent: "Les thématiques de sécurisation sont nombreuses et fort variées. Les services de la zone de police sont fortement sollicités et engagés dans la résolution de problématiques mais aussi dans le maintien ou le retour d’un sentiment de sécurité satisfaisant de la population."