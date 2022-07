Fusion des communes namuroises, réelle opportunité ou miroir aux alouettes?

Dans ce contexte, le décret adopté par la Région en 2019, organisant les fusions de communes sur base volontaire, apparaît aux yeux de certains comme une planche de salut. Le rachat de la dette communale proposé dans ce cadre, à hauteur de 500 € par habitant (max. 20 millions€ par entité fusionnée) n’y est pas étranger. À cela vient s’ajouter la promesse d’économies d’échelle.

Selon une étude du professeur Jean Hindriks (UCL), la taille optimale d’une commune du point de vue budgétaire serait de 15000 habitants. À la lumière de cette analyse économique, 80% des communes namuroises seraient à considérer comme trop petites. Faut-il dès lors s’attendre à des fusions massives? Loin de là.

Ce n’est pas supprimer un bourgmestre et quelques élus qui va mettre du beurre dans les épinards

À l’exception du rapprochement entre Rochefort et Marche-en-Famenne ou de Ciney qui se montre enclin à faire des appels du pied à ses voisines (lire L’Avenir du 17 juin), pour les 36 autres bourgmestres namurois, la question n’est pas à l’ordre du jour. Surtout, une fusion ne pourrait s’apprécier que par la promesse d’économies à venir. Encore faudrait-il savoir lesquelles.

"Ce serait une bonne chose d’avoir un enseignement sur l’expérience flamande et une grille d’analyse qui permettrait de connaître le processus à suivre… Aujourd’hui, à part l’intention politique, il n’y a rien" , témoigne Nathalie Demanet, la bourgmestre d’ Havelange . "Une telle étude devrait porter sur la population, l’état des finances et les besoins de chacun, afin de démontrer en quoi fusionner serait propice" , ajoute son homologue de Fernelmont , Christelle Plomteux. Car comme le souligne Maurice Jennequin ( Couvin ), "Ce n’est pas supprimer un bourgmestre et quelques élus qui va mettre du beurre dans les épinards."

En synthèse, "si la Région veut aller plus loin, elle doit y aller de sa poche pour que l’on sache de quoi on parle" , ponctue Marc Lejeune ( Beauraing ).

Foire aux questions

En l’absence d’une telle étude, loin de convaincre, les fusions posent davantage question. Que faire des bâtiments communaux? Faudra-t-il en reconstruire de nouveaux? Comment préserver le lien de proximité qui fait le sel de ce niveau de pouvoir au plus proche des citoyens? "Prenez le cas d’une hypothétique fusion entre Gedinne et Vresse, illustre Vincent Massinon ( Gedinne ). Les deux villages les plus éloignés seraient Vencimont et Sugny, soit 40 kilomètres. Comment voulez-vous avoir une connaissance fine d’un territoire aussi étendu?" Dans la même logique, un redécoupage des territoires communaux sur base des bassins de vie ne permettrait-il pas plus de cohérence?

Il faut agir

Reste que, les bourgmestres le concèdent, la gestion de la chose publique est de plus en plus complexe. "Pour les petites et moyennes communes, que ce soit pour les aspects juridiques, les marchés publics, l’état-civil… les problématiques sont toujours plus nombreuses" , glisse PatrickEvrard ( Yvoir ). Pour répondre à ces enjeux, un personnel extrêmement qualifié est nécessaire. Encore faut-il l’attirer et honorer ses prestations comme il se doit. L’équation est loin d’être simple, tant les propositions du secteur privé sont plus alléchantes.

Face à ce nécessaire besoin d’agir, les bourgmestres namurois estiment que d’autres pistes que la fusion sont à considérer. En pagaille, des rapprochements entre communes et CPAS ou encore entre zones de police sont évoqués Sans conteste, l’option la plus en vue est celle de la supracommunalité.

Synergies

Les crises successives ont eu l’avantage de mettre les bourgmestres régulièrement autour de la table. Le dialogue est mieux établi que jamais. Par ailleurs, la Région a débloqué des fonds pour pousser des projets supracommunaux. En province de Namur, cette dynamique est animée par le BEP qui a rassemblé 40 communes (certaines hors de la province, NDLR) en trois bassins.

L’idée? Accentuer les synergies, partager ses expériences ou encore mutualiser certains postes, que ce soit pour l’engagement de personnel ou l’achat de matériel, par exemple. Tant les petites communes que les grandes pourrait tirer avantage d’un tel mécanisme. "Namur, en tant que capitale régionale, est un pôle qui doit bénéficier aux communes limitrophes, pas un en centripète où tout doit tourner autour d’elle" , glisse Maxime Prévot, bourgmestre de Namur .

Balbutiante, la dynamique supracommunale n’est pas sans faille. Mutualiser un véhicule, c’est aussi mutualiser les responsabilités en cas d’accident. "Il ne faudrait pas qu’une source d’économie devienne source de conflit" , laisse entendre un élu. L’assise juridique sera cruciale. Pour certains, la supracommunalité est la seule manière de préserver leur sacro-sainte autonomie communale. D’autres, comme Philippe Vautard ( Floreffe ), craignent qu’elle ne soit qu’un prétexte vers une fusion. Seul l’avenir le dira.