«En route vers le permis», la brochure d’Infor Jeunes

Chaque année, ils sont des centaines de jeunes à franchir les portes d‘Infor Jeunes pour poser des questions sur le permis de conduire. Malgré l’évolution écologique de la société, l’obtention du permis de conduire demeure une étape ultime vers la vie d’adulte pour une majorité d’entre eux. Mais cette étape fatidique ne se fait pas sans embûche. "Passer son permis en 2022, c’est loin d’être la même expérience qu’il y a 20 ans, estime Infor Jeunes. Test de lecture, rendez-vous pédagogique, road book, test de perception… Toutes ces nouveautés et les nombreuses démarches à entreprendre sont dans une nouvelle brochure." Baptisée En route vers le permisde conduire , elle détaille toutes les étapes à traverser. Le jeune pourra notamment connaître les différentes filières (accès direct, auto-école, libre, etc.), les frais à prévoir, les limites du permis provisoire, les modalités de l’examen pratique et les types de permis. Avec cette nouvelle brochure gratuite, Infor Jeunes dit répondre à une demande des jeunes, toujours bien ancrée. "Il n’est toutefois pas question de faire l’apologie d’un certain type de transport , souligne Infor Jeunes. C’est pourquoi, on rappelle l’importance et les bénéfices d’opter pour la mobilité douce dès que c’est possible." Les moyens alternatifs tels que trottinettes, hoverboards, gyroroues, skateboards, etc., sont aussi soumis à des règles différentes selon qu’ils soient motorisés ou non.