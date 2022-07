Chaque semaine, 200 enfants à la plaine de Floreffe

Les groupes sont répartis sur quatre sites: la salle communale, la salle paroissiale, l’école maternelle de Franière et le local des scouts.

La plaine est un lieu de rencontre et de socialisation, où l’on joue ensemble, où l’on partage la vie des autres enfants. Encadrés par 35 moniteurs, les enfants profitent des différentes activités. " En plus des jeux dans les bois, des découvertes de sports sont proposées au centre sportif. Des activités extérieures sont également au programme comme du paintball, du laser game, du snorkeling en compagnie de plongeurs professionnels et une journée survie avec un paracommando. Des excursions figurent aussi au programme. Les petits iront au Mont Mosan et les plus grands à Walibi."

Dans l’impossibilité d’organiser la fête de clôture le 28 juillet, en raison du festival d’Espéranzah!, les responsables ont programmé une soirée le 22 juillet.