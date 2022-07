Bièvre: une nouvelle directrice générale a été désignée

Engagée depuis près de 25 ans dans le secteur public, elle a tout d’abord occupé diverses fonctions à la Commune de Paliseul avant d’endosser les fonctions d’animateur pédagogue à la cyber école de Bièvre pour occuper, durant près de 15 ans, le poste de Directrice générale à la Commune de Saint-Léger. " Dans une petite commune, il faut à la fois faire preuve de pragmatisme et de créativité! ", confie Caroline Alaime.

Bien installée dans sa fonction, elle ressent néanmoins aujourd’hui et pour diverses raisons, le besoin de se rapprocher de son domicile et de ses racines. Ayant posé sa candidature au poste de DG de la commune de Bièvre, elle vient d’être désignée par les membres du conseil communal. Elle prêtera serment lors du prochain conseil communal prévu le 5 septembre et entamera ensuite une année de stage au terme de laquelle et devrait être nommée à ce poste.

Modifications budgétaires du CPAS

Thierry Léonet, président du Conseil de l’action sociale, a par ailleurs présenté les modifications budgétaires du CPAS. Grâce au boni du compte précédent, un transfert de 72116 € a pu être opéré vers le fonds de réserve. Parmi les autres adaptations, on notera aussi l’indexation des salaires et l’augmentation du crédit énergie (chauffage et carburant). Il est également prévu 15000€ de non-valeur. " On va s’attaquer aux créances douteuses ", a dit Thierry Léonet.

Il informe également que 19 Ukrainiens bénéficient actuellement du RIS (Revenu d’intégration sociale). Ils étaient 22 au départ. Il a également été décidé d’augmenter la contribution des utilisateurs du service covoiturage. Le prix au kilomètre est passé à 0,50€.

Au niveau des recettes, la principale opération concerne l’intégration de 118000€ provenant du boni de l’exercice antérieur. Comme annoncé lors du dernier conseil, l’intervention communale diminue de 60000€ et passe donc de 495000€ à 435000€, soit le montant alloué par la commune au CPAS il y a six ans environ.

Au niveau du service extraordinaire, rien n’est à signaler si ce n’est le fait d’avoir comblé le mali de 9000€ de l’an dernier et d’avoir prévu quelques travaux dans les bâtiments appartenant au CPAS.