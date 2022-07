Andenne: une conduite agressive, sous bracelet et sous influence

Dans sa course, il a heurté un véhicule où se trouvait plusieurs personnes dont un couple avec ses deux (très) jeunes enfants pour finir contre une maison sur le toit. Il doit répondre d’entrave méchante à la circulation, de détention et de vente de cocaïne et d’ecstasy.

Le prévenu, désormais en détention, reconnaît la vitesse excessive et la prise de cocaïne. Avec une amie proche (qui s’est constituée partie civile, tout comme sa mère et le couple victime de l’accident), il a décidé d’aller chercher un ami. Malgré la prise de drogue et le port d’un bracelet électronique. Mais en aucun cas, il ne reconnaît avoir commis cette prévention d’entrave. C’est un coup de fil de son agent de probation qui l’aurait poussé à accélérer.

Comme le résume le substitut Kerkhofs, "On a frôlé le drame." Six témoins ont fait état de la conduite dangereuse adoptée par le conducteur. À commencer par un dépassement sur un dos-d'âne. Un "comportement téméraire" qui aurait pu avoir des conséquences terribles si on sait que la voiture percutée avait, à son bord, un bébé.

Double peine?

La vente de stupéfiants semble étayée par des écoutes téléphoniques et des interrogatoires de clients. Par ailleurs, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy ont été retrouvés chez le prévenu.

Au vu des antécédents de la personne, le parquet requiert deux peines distinctes: 30 mois, 3200 € d’amende, 3 mois de déchéance et le passage des 4 examens pour le volet roulage et 30 mois pour le volet stups.

MeConstant, à la défense, tient à replacer la séquence roulage dans la logique du code de la route et du tribunal de police. " Mon client a conduit de manière offensive. Il n’a pas constitué d’obstacle imprévisible. " C’est donc l’acquittement qui est sollicité.

Quant à la drogue, elle s’inscrit dans un contexte particulier. Il n’y a pas de livraison mais une consommation entre amis. L’avocat sollicite une peine unique assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la préventive.

Jugement le 15 septembre.