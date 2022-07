Nouvelle offre d’hébergement sur la Semois

Le site comprend dix tentes montées sur pilotis et pouvant accueillir chacune deux personnes. Elles sont tout confort et équipées d’une prise de courant permettant de recharger les gsm. Tous les équipements nécessaires pour le camping sont mis à disposition. Les sanitaires chauffés ont été entièrement rénovés. La cuisine modulable en salle de réunion sera prochainement équipée d’un poêle à bois pour la période hors saison. Un espace est également prévu pour accueillir d’autres tentes et des véhicules équipés d’une tente de toit.

Le concept est simple, explique Arnaud Allard, propriétaire du site: " L’idée est de développer une nouvelle offre pour des Team Building. Il s’agit d’une offre unique sur la Semois. Les tentes, montées sur pilotis, sont conformes aux normes en vigueur pour les zones inondables. Le touriste qui voyage avec son sac à dos y trouvera également de quoi y passer une ou plusieurs nuits sans devoir se soucier de toute la partie intendance ". La région offre une multitude d’activités pour les touristes et amateurs d’aventure: descente de la Semois en kayak, balades en forêt sans oublier la découverte de la région et de son patrimoine. Parmi les curiosités à découvrir, on peut citer le pont de claies à Laforêt, la nouvelle passerelle qui enjambe la Semois à Membre, le pont cassé de Bohan, le pont rénové de Membre et le tunnel reliant Bohan à Membre, la route du tabac et celle de l’eau, les fontaines et lavoirs, les activités proposées par le centre récréatif Récréalle ou encore la visite de la mine de schiste Ardois’Alle. Le côté culturel est aussi bien développé dans la région avec le Centre d’Interprétation d’Art de l’École de Vresse ou encore la galerie La Glycine. La gastronomie de la région est également à découvrir.

" C’est un endroit idéal pour passer une soirée au coin du feu dans un cadre naturel, vivre l’expérience de la cuisine en plein air dans un cadre unique ou passer un bon moment entre amis ou en famille, " dit Arnaud Allard.

Infos et réservations: 061500201, via la page Facebook ou Instagram Backpacker’s Camp.