Namur: le développement durable dans un spectacle gratuit

"Graine de curieux" amène ainsi le public, et surtout les plus jeunes, à réfléchir de façon ludique à ces différentes thématiques. Parmi celles-ci: comment consommer de manière responsable dans une société qui nous pousse à la surconsommation? Comment entretenir son potager sans utiliser de produits chimiques, en continuant à produire assez pour se nourrir? Pourquoi avoir un potager quand on trouve tout suremballé au supermarché? Ou encore, à l’heure des réseaux sociaux, comment se forger un avis éclairé sur l’environnement? Les organisateurs souhaitent ainsi donner aux jeunes l’envie de créer du changement, mettre en place des initiatives, changer certaines habitudes de consommation et développer leur esprit critique.Pour les encourager davantage dans cette voie, le spectacle se clôture par un échange avec le public.

Infos: représentations à 14h et 16h30. Inscription requise viale-nid@ville.namur.be. À l’intérieur en cas de pluie.