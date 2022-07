Intoxication alimentaire dans un camp scout près de Beauraing: les enfants ont quitté l’hôpital, l’AFSCA effectue des prélèvements

En cours de nuit, plusieurs d’entre eux ont été victimes de vomissements. Les chefs scouts ont alors appelé les services de secours. Les pompiers de la zone Dinaphi, sous les ordres du lieutenant Ninin, se sont rendus sur place avec quatre ambulances et un véhicule SMUR .

Des 24 enfants, 5 ont été transportés dans les centres hospitaliers de Dinant et Chimay. Par mesure de sécurité, huit autres ont été hébergés au centre Fedasil de Pondrôme. Cette décision a été prise pour le confort des enfants. Installés dans un bâtiment, ceux-ci pouvaient plus facilement être surveillés. Vu la situation, une décision de suspension de camp a été prise pour y voir plus clair.

«Les enfants vont bien : merci ! », a indiqué plus tard dans la journée le responsable de l’unité, Daman, en ajoutant que les jeunes avaient eu leur billet de sortie et pouvaient rentrer à la maison.

Pour les chefs scouts, la nuit a été tendue. Il a fallu prévenir les parents et rassurer ceux qui devaient l’être. «Il y a des enfants qui ont dormi à poings fermés.» complète une animatrice.

«Une avalanche d’injures»

Mercredi tôt dans la matinée, le paisible village de Felenne a connu une valse de voitures. Celles des parents qui venaient reprendre leurs enfant(s). Avec un pincement au cœur pour eux, l’intoxication a mis en pause l’aventure. Mais si les choses se passent bien, le camp devrait reprendre dans 48 heures. jusqu’au 14 juillet.

La fatigue n’a cependant pas entamé la bonne humeur des chefs. Ceux-ci avaient des sourires et des mots apaisants pour les jeunes qui retournaient à la maison plus tôt que prévu.

Mais au-delà de la bonne humeur, ily avait aussi de l’énervement par rapport aux conséquences médiatiques de cette péripétie. Dès le petit matin, la nouvelle était relayée en radio. Or, tous les parents n’avaient pas été prévenus… De plus, des commentaires laissés sur Internet ont blessé les responsables du camp : «Il s’agit d’un fait anodin et on fait comme si c’était une nouvelle nationale. Allez voir sur Facebook, il y a une avalanche d’injures.»

L’AFSCA est sur place

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca) est en train d’effectuer des prélèvements afin de déterminer la cause de l’intoxication alimentaire des scouts, a indiqué mercredi après-midi le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune (Les Engagés).

Les cinq scouts qui ont dû être hospitalisés dans la nuit de mardi à mercredi ont pu sortir des hôpitaux dans la matinée. Huit autres scouts, transférés au centre Fedasil de Pondrôme pour qu’ils puissent récupérer dans de bonnes conditions, vont également mieux, a rassuré le bourgmestre.

L’objectif est maintenant d’établir la cause exacte de leur intoxication alimentaire. «L’Afsca est présente afin de faire des prélèvements de l’eau et de la nourriture consommées hier soir, a expliqué à ce sujet Marc Lejeune. Les chefs avaient fait les courses dans la journée, donc il semble peu probable que le problème vienne de là. Cependant, il faut le vérifier. De même, pour l’eau, des contrôles vont être réalisés au niveau du robinet qui alimentait le camp et des bidons de stockage. Nous devrions avoir les résultats d’ici jeudi.»

«La cellule mobile de soutien aux épidémies de la province est également à nos côtés. Ses deux infirmiers vont faire le tour de tous les camps de la commune afin de faire de la prévention quant aux possibilités d’intoxication alimentaire», a-t-il ajouté.

Le camp où a eu lieu l’intoxication alimentaire restera fermé jusqu’à jeudi soir, de manière à éviter tout risque et afin que les personnes présentes puissent éventuellement effectuer une visite de contrôle chez leur médecin traitant.

Sur la période estivale, la commune de Beauraing accueille pas moins de 34 camps, soit plus de 1 000 scouts.