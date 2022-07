Gesves: Annick Sanzot, la dissidente qui représentera le MR dans la future ASBL supracommunale

En cours de route, Annick Sanzot a quitté la barque et siège comme indépendante. Peu après, José Paulet était par ailleurs exclu de son propre groupe.

Une ASBLpour valoriser les produits ligneux

Une première réunion du conseil communal de Gesves devait se prononcer sur la création d’une ASBL supracommunale de valorisation des produits ligneux. C’est la firme Biospace qui va transformer des résidus de bois en plaquettes de chauffage. Une erreur dans la répartition des mandats entre les trois communes concernées, Assesse, Gesves et Ohey a amené au report du point. L’accord prévoit cinq membres par chacune des trois communes à l’assemblée générale à la proportionnelle des conseils communaux et trois, par commune, pour l’organe d’administration.

Sur les 15 membres de l’assemblée générale, il y aura six MR, cinq Engagés, deux socialistes et le même nombre d’écolos. Gesves aura deux socialistes, deux MR et un Écolo, les Engagés ayant renoncé à présenter un candidat pour sortir de l’impasse, bien qu’ils soient le groupe le plus important dans la majorité.

À l’organe d’administration, sur les 9 membres, il y aura quatre MR, trois Engagés, un socialiste et un Écolo. Gesves enverra un élu de chaque groupe socialiste, MR et Écolo.

Les libéraux divisés

Au vote, à Gesves, pas de problème pour les socialistes qui ont présenté deux candidats comme prévu dans la répartition. Ce sera le bourgmestre Martin Van

Audenrode et André Verlaine. La désignée Écolo est Cécile Barbeaux.

Le suspens restait au sein du groupe MR. Trois candidats pour deux postes, soit deux du groupe GEM (qui compte sept élus) Joseph Toussaint et Denis Balthazart, ainsi que la conseillère indépendante Annick Sanzot.

Sans surprise, les deux candidats socialistes et l’Écolo Cécile Barbeaux ont été élus, obtenant 9 voix, soit les 8 des présents de la majorité et celle de José Paulet, seul présent du groupe dissident. Pour le MR, Annick Sanzot a obtenu 9 voix, donc celles de la majorité plus celle de José Paulet, elle-même n’étant pas présente au conseil. Il y a eu onze voix pour Denis Balthazart et huit pour Joseph Toussaint qui n’est donc pas élu.

Pour le conseil d’administration, il fallait un socialiste, un Écolo et un MR. Sans difficulté, Martin Van Audenrode et Cécile Barbeaux ont été élus. Il y avait trois candidats MR pour une place. Ici aussi Annick Sanzot a obtenu le soutien de la majorité qui l’a préférée à Denis Balthazart et Joseph Toussaint.

Le chef de groupe GEM, Simon Lacroix, a regretté que la majorité ait pris part au vote pour les candidats MR, alors que son groupe s’est abstenu pour le vote des candidats de la majorité. Il ne trouve pas normal que la majorité choisisse les candidats de l’opposition. Réponse du bourgmestre. "Ce n’est pas de notre faute si vous avez présenté plus de candidats que de postes à pourvoir."