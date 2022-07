Ce 6 juillet, la boutique namuroise proposera une lecture kamishibaï à 14h (dès 3 ans) et un atelier kamishibaï à 15h (dès 6 ans) dans son arrière-cour. "Il s’agit d’un théâtre de papier avec des illustrations qui défilent dans ce petit théâtre ambulant agrémentées d’un texte que je lis. Ça, c’est à 14h, explique Simon Arnould, gérant de la boutique. C’est aussi animé par des objets et des marionnettes." Le kamishibaï provient du pays du soleil levant. "Dans les années30, les Japonais proposaient le kamishibaï sur des places. À la moitié de leur lecture, ils vendaient des bonbons aux enfants et si ceux-ci n’en achetaient pas, ils arrêtaient et ne revenaient que le lendemain. C’est ce qui dit la légende!" , raconte-t-il. Lors de l’atelier à 15h, les enfants pourront concevoir leur propre kamishibaï, sur base du jeu de papier cadavre exquis. "Chacun à leur tour, ils écriront une histoire correspondant à une illustration et en lien avec ce que leur camarade d’avant aura raconté. Il sera ensuite lu à haute voix."

C’est aussi du cadavre exquis qu’est issu le nom Daboucrotu. "Ce mot qui ne veut rien dire est un assemblage de syllabes qu’on a trouvé mignon, sourit Simon Arnould. Et puis, ça parle aux enfants puisqu’il y a notamment le mot “crotte” qu’ils adorent!"

L’ancêtre du manga

Le 8 juillet, une nouvelle lecture kamishibaï sera proposée à 14h, et à 15h, l’artiste Piwi Leman proposera son concert "Le p’tit bal des animals". "Chaman, apprenti clown, poète et enchanteur, il chantera des morceaux pour enfants. Il sollicite l’imaginaire des plus jeunes en les emmenant dans des forêts mystérieuses, dit Simon. Pour accompagner ses chansons, Piwi s’équipe d’un attirail d’instruments fabriqués à base de matériel de récupération." Le festival se déclinera aussi à la deuxième boutique de Ramd’Âm à Liège (ouverte depuis trois mois), baptisée Le Cultivarium, qui proposera jeudi, des lectures de livres jeunesse et un atelier dessin, et samedi, un spectacle ainsi qu’un court-métrage.

"Chez Ramd’Âm, on met toutes les cultures en avant, dont celle du Japon. Le kamishibaï est l’ancêtre du manga, indique Simon Arnould. On vend énormément de mangas. Ça marche du tonnerre auprès des ados. C’est un moyen pour les jeunes de se lancer dans la lecture et de s’éloigner des écrans." Quand il a été créé en 2016, le but de Ramd’Âm (rue des Carmes à Namur) était de réveiller les livres "un peu fatigués d’être endormis sur des étagères" .

"C’est une sorte d’orphelinat pour livres, ajoute Simon Arnould. Le but du Cultivarium est quant à lui de remettre sur le même pied la culture de la terre et la culture artistique car durant le confinement, elle a été délaissée. Or, il est tout aussi important de se nourrir le corps que l’esprit. Au Cultivarium, il y a des livres, BD, CD, DVD, jeux de société, etc." Cette 1reédition du festival Daboucrotu en appellera d’autres.

Infos et réservations pour les ateliers: boutique.ramdam@gmail.com.