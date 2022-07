Province de Namur: le festival de l'Été mosan s'ouvre au contemporain

Comme l’explique Bernard Mouton, directeur artistique, la programmation du festival (composé de 16 concerts) vise l’éclectisme. "Notre voyage musical nous entraînera du XVIIeau XXe siècle, avec parfois des détours surprenants, tels que la musique de Bach interprétée par un trio de marimbas (le Trio SR9, le 30 juillet, 17h, à la Ferme du Sanglier, à Hemptinne) ou les musiques gaélique et celtique extraites de manuscrits du XVIIIe siècle (par The Curious Bards, le lendemain, à la collégiale Saint-Hadelin de Celles)".

Pour la deuxième fois, le festival fera la part belle aux orgues, partie intégrante du patrimoine religieux. Rendez-vous est fixé le 13 août avec, dès 14h, Cindy Castillon à la collégiale Saint-Gengulphe, à Florennes et, à 17h, direction Ciergnon où l’église Saint-Martin accueillera Jean-Luc Ho et la Guildes des mercenaires. Au programme: des œuvres de Monteverdi, Gabrieli et Grandi.

Bicentenaire

À noter aussi, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de César Franck: "deux œuvres emblématiques de sa musique de chambre, de l’avis du directeur artistique. Son célèbre quintette à clavier et son quatuor à cordes, plus rare au concert" . À découvrir le 23 juillet, au sanctuaire de Foy-Notre-Dame avec Éliane Reyes et le quatuor Taurus.

Quant au tout jeune public, il est attendu le 21 juillet (16h) dans la cour du Conservatoire de Dinant avec Jeu pas sorcier , proposé par Maureen Dor et l’ensemble Kheops.

L’occasion de souligner aussi la présence de jeunes talents plus que prometteurs comme Emmanuel Coppey et la pianiste Nour Ayadi. Enfin, plus habituée aux concerts d’ouverture, l’abbaye de Maredsous accueillera la clôture de cette édition le 21 août avec Sylvia Huang et l’orchestre de la Fondation Baron Arthur Grumiaux. Pour rappel, la violoniste Sylvia Huang a été lauréate du concours Reine Élisabeth en 2019. Elle a reçu deux prix du public: le prix Musiq’3 et le Canvas) Klara Prijs.

En attendant, rendez-vous est prix ce 10 juillet (17h) à l’abbatiale Saint-Pierre, à Hastière, pour l’ouverture de cette 46eédition. À l’affiche: Les Muffatti et Frans Theuns.

Réservation pour les concerts et renseignements 082225924 – etemosan@skynet.be – www.etemosan.be

Dans le cadre de cette édition qui signe le retour à la normale, les organisateurs de l’été mosan ont décidé de convier l’art contemporain sur sept lieux de concerts, labélisés Grand écart. Il s’agit d’une collaboration entre le festival et le collectif Grosses Lacunes. Pour la petite histoire, celui-ci a été fondé sous l’impulsion du Comptoir des Ressources Créatives, à l’été 2020. Cinq artistes (Aurélie Bay Guido Janssens, Sophie Mavroudis, Gerda Van Damme et Stephan Vee) ont donc été conviés au festival.

Trois expos se prolongeront au-delà du jour de concert. C’est le cas à la citadelle de Dinant; à Orp-le-Grand (Brabant wallon) et à l’abbaye Notre-Dame de Grand-pré à Faulx-Les Tombes. Les quatre autres se présenteront sous forme de "pop up" avec, pour la plupart, une installation en plein air. Ce qui risque d’affecter l’événement en cas de météo capricieuse.