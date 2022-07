Leur S.0.S. communal: un procédé budgétaire volontairement illégal

La technique de l’emprunt est interdite dans ce but.L’échevin Dury le savait, il avait même prévenu l’administration wallonne des Pouvoirs locaux que dans la cité famennoise, on allait procéder de la sorte. Avec ou sans l’opposition (la Ville est gérée par une majorité absolue). Ce fut avec la minorité.

«Le coup dur, on y est»

On attend désormais la décision de la tutelle, sans se faire d’illusion. Ce qui est illégal ne va pas devenir légal pour les beaux yeux des Beaurinois. Mais dixit l’argentier local, quand la délibération communale sera réformée (une certitude), il attend du ministre Christophe Collignon (PS) les meilleurs conseils pour que l’on puisse faire aussi bien dans la légalité que ce qui a été prévu illégalement. Que l’on trouve une manière d’aider les Communes: il s’agit là d’une forme de S.0.S. à la Région lancé depuis une entité de 9000 habitants. Un appel aussi à respecter l’autonomie locale.

Quelle est la situation àBeauraing? L’échevin des Finances explique qu’à chaque budget, il fait une projection à 5 ans des situations qui se profilent. Celle qu’il vient de réaliser pour l’horizon 2027 indique que la Ville sera dans le rouge à hauteur de près de 2,5 millions d’euros. Le coût des pensions pour les contractuels étant de 2,1 millions. La solution permise: puiser dans le bas de laine de 2 millions. "On l’a constitué depuis des années en cas de coup dur. Et on y est, au coup dur" . Comme dans tous les autres pouvoirs locaux, tout s’y met en même temps. Voilà comment on a imaginé l’emprunt illégal pour alimenter la caisse de retraites. Cela permettrait de n’être dans le rouge "que" de 559.000€ en 2027. Ce que réclament Pierre Dury et la majorité "Énergies beaurinoises", c’est une certaine souplesse, et des décisions adaptées aux réalités locales. À Beauraing, dit-il, "on doit tenir jusqu’à 2030-2032. L’emprunt pour la rénovation de la piscine se termine en 2030, celui pour l’achat de la base de Baronville en 2032" .

Oxygène? Trop étouffant

Question à l’édile: pourquoi ne pas adhérer au plan "Oxygène" de la Région wallonne? "On ne veut pas tomber sous la gestion du CRAC (Centre régional d’aide aux communes). De mon point de vue, quand on est sous plan de gestion, c’est qu’on ne gère pas bien, et je considère que notre gestion est bonne. Ceux qui étaient déjà sous tutelle budgétaire avant le plan Oxygène s’en foutent, évidemment" .

En gros, l’échevinDury met en évidence un carcan pour la gestion communale, alors que pendant ce temps, les pouvoirs locaux se prennent de face les conséquences de décisions prises par d’autres niveaux de pouvoir. L’autonomie communale? Des mots qui correspondent de moins en moins à une réalité, selon notre interlocuteur.