Développer l’offre du tourisme à vélo

" Les acteurs touristiques de l’Ardenne et les communes partenaires, comme Bièvre et Daverdisse aujourd’hui, ont compris tout l’enjeu du développement du vélotourisme pour leur territoire " dira encore Audrey Robert avant de rappeler que le projet Ardenne Cyclo avait pour objectif de renforcer l’offre existante en créant deux nouvelles véloroutes de longue distance à travers le massif et les vallées ardennaises, en connexion avec les EuroVélos, l’EV5 et l’EV19/Meuse à vélo.