Une voie lente de 10 km pour relier Bièvre à Daverdisse à vélo

Un projet pensé dès 2014

Le projet ne date pas d’hier puisqu’en avril 2014 déjà, les communes de Bièvre, Daverdisse, Gedinne, Vresse et Wellin se rencontraient pour envisager un projet de véloroute continu sur leur territoire. Il sera étendu par la suite à la commune de Beauraing et aux deux communautés de communes françaises (Ardenne Rive de Meuse et Meuse-Semoy). Il s’appuyait sur la création d’une boucle cyclable trans-ardennaise d’une longueur d’environ 200 km. En mars 2015, avec Idelux Projets Publics comme chef de file, cette véloroute était inscrit dans un appel à projet européen Interreg. Il ne sera malheureusement pas retenu en raison de son coût élevé. Il a finalement été intégré au programme de subsides dans le cadre des Plans Communaux de Développement Rural en 2016.En mai 2017, les collèges communaux approuvaient l’avant-projet. Le 17 juillet 2018, le permis d’urbanisme pour la finalisation de la voie lente était délivré. L’ordre de commencer les travaux sera donné le 17 septembre 2019.

Moins de trois ans plus tard, le tronçon de la voie lente est inauguré.

Lors de son intervention, Michaël Modave soulignera l’excellente collaboration entre les différents partenaires (les Ministres concernés, la Fondation Rurale de Wallonie, les intercommunales INASEP et IDELUX, les fonds européens, le Commissariat Général au Tourisme, l’ADL Bièvre-Vresse, les communes et leur PCDR respectif, etc). Deux entreprises de la région se partageront les travaux: la société Daniel Pirot & Fils (Villance) et la société NPA (Menuchenet). Au niveau du coût des travaux, le marché avait été attribué pour un montant de 1.681.865€ et subsidié à concurrence de 1.200.548€).