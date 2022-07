Namur: un accident crée des embarras de circulation sur l'autoroute E411

L’accident s’est produit à hauteur du viaduc de Beez, en direction de Bruxelles, vers 9h30. Une petite Suzuki et une camionnette sont entrées en collision, les véhicules finissant de part et d’autre de l’autoroute. La police de la route (WPR) de Daussoulx est intervenue afin de dresser les constatations et réguler le trafic en direction de la capitale. En effet, d’importantes files s’étaient formées sur plusieurs kilomètres. Le dépanneur MD a enlevé les véhicules impliqués.