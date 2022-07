La Hil', une nouvelle bière conçue à Beauraing et produite à Marche

À deux, on est évidemment, plus fort. Loïc Nicolas et Jean-François Bourgeois le savent bien. Pour mener une aventure brassicole qui fait plaisir aux locaux, les deux amis ont uni leurs compétences. Ensemble, ils ont mené des expériences pour créer une bière qui leur plaît: la Hil’. Un breuvage qu’on peut trouver tant dans la région beaurinoise qu’à Namur. Normal, un des protagonistes est de Bois de Villers.