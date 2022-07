Michel Dion et Monique De Vleeschouwer se sont dit oui le 5 février 1972. Dès l’âge de 9 ans, Michel adopte le rythme du travail. Il aide à la ferme familiale. Après sa scolarité à Carlsbourg, il décroche le diplôme d’électromécanicien à Virton. Il obtient son permis camion durant le service militaire. Prenant 32 ans, il distribue le gaz à travers toute la Belgique. Il connaît deux patrons: Collin et Demlenne. Monique et Michel ont quatre enfants et 5 petits-enfants. En souvenir de son enfance, Michel se lance dans l’élevage de 100 bovins. Quelques soucis de santé l’obligent à cesser toutes activités fin 2021.

Alain Andrieux et Brigitte Delcourt se sont mariés le 25 mars 1972. Alain travaille d’abord comme dessinateur industriel puis mécanicien chez Usinor. Brigitte, quant à elle, confectionne des colis Yves Rocher, est accueillante à l’hôpital de Leuze avant de rejoindre la tour des finances à Bruxelles. En 1983, ils reprennent l’Auberge de la Poste à Annevoie qu’ils développent ensuite en chambres et tables d’hôtes. Cette nouvelle aventure dure 28 ans. Ils émigrent ensuite à Foy Notre-Dame avant de s’établir définitivement à Graide.

Son épouse l’envoie au bistrot chaque matin

Joseph Compère et Jacqueline Gillet ont unis leur destin le 15 avril 1972. Après avoir travaillé pendant 3 ans à la laiterie de Carlsbourg, Jacqueline suit sont mari engagé en 1971 chez Matoul, une société exploitante de jeux de hasard pour les cafés. " Josy écume alors toutes les tavernes de Wallonie. C’est d’ailleurs un des rares maris que l’épouse envoie au bistrot chaque matin ", dira l’échevin des noces jubilaires Thierry Léonet. Voyant que ce business est lucratif, Josy se lance comme indépendant et crée un luna-park à Libramont que son épouse dirige pendant 19 ans. Ensemble, ils ont deux enfants et trois petits-enfants.

Jean Baptiste Martin et Joëlle Dauvin se sont dit oui le 10 juin 1972. Jeannot débute sa carrière professionnelle comme ouvrier forestier. Il travaille ensuite à la scierie de Graide-Station, comme maçon dans l’entreprise Bodet avant de terminer à la SNCB. Ils ont deux enfants, 6 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Joëlle tient un magasin de proximité (Spar) à Graide pendant 27 ans. Retraités, ils sont encore très actifs. Ils marchent avec les trotteurs, vont au restaurant, sont des supporters acharnés de l’Ardennaise et aiment découvrir du pays lors de voyages organisés.

Des bals dans le Brabant wallon, puis des puzzles à Bièvre

Guy Poels et Isabelle Hayne se sont mariés le 21 septembre 1972, trois jours après avoir fêté les 18 ans d’Isabelle. Aînés respectivement d’une famille de 8 et 10 enfants, ils doivent travailler dès le plus jeune âge. On retrouve Guy successivement dans une boulangerie, le bâtiment, un garage, une papeterie et une droguerie. Isabelle travaille chez Thermogène puis dans l’entreprise GSK qui fabrique des vaccins.

Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants. Ensemble, ils animent des bals en discothèques dans la région de Wavre. En 2015, ils viennent s’installer à Baillamont. Guy est un adepte des puzzles géants et Isabelle collectionne les horloges à coucous et s’occupe de leurs six chiens.