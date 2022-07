3000 spectateurs pour les «Contes à la dérive» sur la Sambre (photos)

Le spectacle Contes à la dérive , qui se déroulait samedi soir sur la Sambre à Namur, a attiré plus de 3000 spectateurs, selon la police. La représentation concoctée par Les Fous flottants et le Collectif Embarqués s’est déroulée entre la station aval du téléphérique et la Confluence. Elle a commencé à 22h30 et a duré un peu plus de 30 minutes. La circulation fluviale a été arrêtée pour l’occasion.