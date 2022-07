Ce samedi tôt dans la matinée, un incendie s’est déclaré dans un hangar de ferme situé rue de Francesse à Gesves. Celui-ci contenait des ballots de paille et du bétail. Malgré l’intervention des pompiers de Ciney (zone Dinaphi) et Namur (zone NAGE) une dizaine de bêtes ont péri. Les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées. S.Si