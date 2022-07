Trois-quarts des membres sont issus de la population et un quart maximum du Conseil communal. Son objectif est l’élaboration du Plan Communal de Développement Rural (PCDR) et sa mise en œuvre. Durant la phase d’élaboration, des réunions régulières seront organisées pour rechercher les stratégies, élaborer les fiches-projets et les prioriser. Au niveau des candidatures, on constate une bonne répartition par village, par genre et génération. Tous les profils professionnels sont représentés.

En conclusion à cette présentation, le bourgmestre Arnaud Allard a tenu à féliciter la population pour son implication lors des différentes réunions. Il a également fait remarquer que rien d’extraordinaire n’est attendu par les citoyens, ce qui montre que la commune est relativement bien gérée.