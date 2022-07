La population active dans le développement rural

Durant les mois d’octobre et novembre 2021, une dizaine de personnes-ressources ont été consultées afin de préparer les réunions de consultations populaires dans les différents villages de l’entité. Celles-ci ont eu lieu entre le 25 janvier et le 15 mars 2022. Quelque 159 personnes ont participé à ces réunions. Des réunions de consultations ont également été organisées avec le personnel communal, le Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA) et les enfants de 4e et 6e primaires. À la fin de cette période de consultation, 8,5% de la population communale a été consultée, ce qui représente au beau taux de participation. Des groupes de travail se sont ensuite réunis pour débattre sur les différentes thématiques: l’attractivité du territoire, le cadre de vie et la mobilité, les services à la personne et associatifs ainsi que les activités économiques.

Équilibre entre habitants

Au niveau de l’attractivité du territoire, la population souhaite conserver les implantations scolaires dans les villages et développer l’offre de loisirs pour les jeunes. Elle souhaite aussi un équilibre entre les habitants permanents, les seconds résidents et les touristes notamment en gérant les sites de camping sauvage et en limitant le nombre et la transformation d’habitats en gîtes.

L’accès au logement est également une des priorités de la population (aides aux logements pour les jeunes, habitats légers et habitat intergénérationnel). Parmi les autres desiderata des citoyens, on peut citer le maintien d’un tourisme durable et le renforcement de la communication communale (panneau d’affichage, agenda partagé, etc).

Concernant le cadre de vie et la mobilité, les revendications des citoyens concernent principalement la protection et la valorisation du cadre environnemental, la poursuite d’actions en faveur de l’énergie et du climat, la préservation et la valorisation du patrimoine local, le développement de l’offre de transports collectifs et la recherche de solutions alternatives en mobilité.

Meilleure connectivité

Quant aux services à la personne et à l’associatif, la population souhaite adapter et pérenniser les services, notamment en mettant en place des équipements nécessaires en lien avec le vieillissement de la population mais aussi en trouvant des solutions et aides pour encourager et favoriser l’arrivée de nouveaux habitants et plus spécialement des jeunes et des familles. Parmi les autres revendications, on peut citer le maintien des services médicaux et des services à la personne sur le territoire, le développement de l’offre sportive, culturelle et de loisir ainsi que le soutien de la vie associative locale.

Au niveau des activités économiques, les citoyens souhaitent un soutien de la filière agricole locale via la promotion des producteurs locaux, la valorisation de la filière bois et du patrimoine forestier, le développement de l’attractivité du territoire d’un point de vue économique (installation d’entreprises, création d’emplois, commerces de proximité) ainsi qu’une meilleure connectivité (internet et téléphone) sur le territoire.