La création de la Sagina n’est pas neuve, puisqu’elle remonte à 1975. Mutien-Marie Gilmard, conseiller de l’action sociale, en est le chef d’orchestre depuis 1980. Un grand but les anime: chanter – a capella – avec pour finalité l’associatif (Croix-Rouge, Saint-Vincent de Paul). "On reprend des chants traditionnels canadiens, sud-américains, irlandais… L’objectif, c’est de permettre aux gens de se retrouver, c’est un prétexte à la rencontre", explique Mutien-Marie.

Pour les Ukrainiens, la quarantaine de membres a tenu deux concerts, l’un à Achêne le 24 avril, l’autre à Mozet le 3 juin. Ces concerts, auxquels ont assisté de nouveaux arrivants Ukrainiens, ont suscité des réactions vivement émues. "Il y avait une dame qui n’arrêtait pas de pleurer", se souvient le chef d’orchestre. "On a vraiment ressenti qu’ils en avaient besoin. Les nouveaux arrivants ont vu des scènes très dures. Certains m’ont raconté avoir vu un train coupé en deux, probablement par un bombardement. Puis l’avant du train est quand même parti" , raconte Claire Romedenne, présidente de la chorale.

Les concerts étaient entièrement gratuits car la chorale fut aidée par des sponsors, notamment les abbayes de Leffe et de Rochefort et une urne était à la disposition du public.

«Un heureux hasard»

Lors des représentations, l’hymne ukrainien a été chanté par Irina devant la présidente et la directrice du CPAS, Séverine Goedert et Alice Tagnon. Irina est arrivée d’Ukraine en Belgique en 1999 et s’est mariée à Léon, militaire cinacien jadis en charge de la migration. C’est lui qui l’a accueillie. Aujourd’hui, leur histoire résonne encore plus fort.

La chanteuse était accompagnée par deux voix basses de la chorale, dont André . "Elle est merveilleuse", confiait-il quelques minutes plus tôt. Avec tout le dynamisme qu’on lui connaît, elle s’est investie dans la chorale pour donner aux autres des cours de chant en slavon et ukrainien.

Robert Iserentant, autre membre de la chorale, professeur émérite à l’UCL, s’est chargé de retranscrire phonétiquement les paroles des quatre chansons apprises. "C’est un heureux hasard qu’ils se soient rencontrés", admet Mutien-Marie.

Les responsables du CPAS de Ciney ont annoncé leur intention de se réunir prochainement pour réfléchir si des besoins réels se présentaient pour les Ukrainiens. Si pas, leur souhait serait de permettre davantage de moments de rencontre. "Le souper de Braibant en mars dernier c’était une très belle journée, les enfants étaient heureux et ont beaucoup joué. La barrière de la langue est parfois fatigante", relève Séverine Goedert.

Les Ukrainiens accueillis ont très vite reçu un statut qui leur permettait de percevoir un revenu: soit ils ont trouvé du travail, soit ils sont aidés par le CPAS. Le chèque de 2000€ reçu ce lundi est une aide non négligeable mais le CPAS ne souhaite pas entretenir la demande de dons. "Ça a été une générosité terrible mais on ne peut pas tenir ça sur la longueur, d’autres réfugiés n’ont pas tout ça, il faut être équitable. Il y a nos Belges aussi", clôture la présidente, bien que reconnaissante.